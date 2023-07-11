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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все Шахеды, которые направлялись в Киев, уничтожены – КГВА

Дрон-камікадзе, Shahed

Ночью 11 июля российские войска во второй раз с начала месяца атаковали Киев баражирующими боеприпасами Shahed.

– Все обнаруженные воздушные цели, которые направлялись в столицу, уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, – сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Иранские дроны оккупанты запустили с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: ОК Юг

Київ
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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