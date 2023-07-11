Все Шахеды, которые направлялись в Киев, уничтожены – КГВА
Ночью 11 июля российские войска во второй раз с начала месяца атаковали Киев баражирующими боеприпасами Shahed.
– Все обнаруженные воздушные цели, которые направлялись в столицу, уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, – сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Иранские дроны оккупанты запустили с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ОК Юг
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк