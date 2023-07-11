Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Усі Шахеди, які прямували до Києва, знищено – КМВА
Уночі 11 липня російські війська вдруге з початку місяця атакували Київ боєприпасами, що баражують, Shahed.
– Усі виявлені повітряні цілі, які прямували до столиці, знищені силами і засобами протиповітряної оборони, – повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
Іранські дрони окупанти запустили з південного напрямку, імовірно, з Краснодарського краю РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: ОК Південь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео