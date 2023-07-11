Усі Шахеди, які прямували до Києва, знищено – КМВА

Уночі 11 липня російські війська вдруге з початку місяця атакували Київ боєприпасами, що баражують, Shahed.

– Усі виявлені повітряні цілі, які прямували до столиці, знищені силами і засобами протиповітряної оборони, – повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Іранські дрони окупанти запустили з південного напрямку, імовірно, з Краснодарського краю РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ОК Південь

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