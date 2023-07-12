Нардепку Марченко, которую подозревают в злоупотреблении влиянием, исключили из партии Слуга народа

Нардепа из Тернопольской области Людмилу Марченко, которую подозревают в злоупотреблении влиянием, исключили из партии Слуга народа.

По данным следствия, она обещала за $5300 помочь военнообязанному выехать за границу.

Обновлено 17:30. Руководитель фракции Слуга народа подтвердил информацию об исключении Людмилы Марченко из политической партии.

– Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии Слуга народа приостановлено. Решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции, – написал он в своем Тelegram.

Также Тернопольская областная организация Слуги народа досрочно прекратила полномочия Марченко.

Незадолго до этого народному депутату и ее помощнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ.

Как сообщили в прокуратуре, депутат и ее помощница направили обращение от благотворительной организации в одну из областных военных администраций, в котором указывалось, что мужчина — водитель-волонтер.

Правоохранители разоблачили депутата и ее помощницу после получения второй части вознаграждения в размере $2800.

Им грозит штраф от 2 тыс. до 5 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Фото: Людмила Марченко/Facebook

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