НАБУ проводить обшуки у нардепа Людмили Марченко: що відомо

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить слідчі дії в народної депутатки від Слуги Народу Людмили Марченко.

Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат Олексій Гончаренко від фракції Європейська Солідарність.

Як повідомив Гончаренко, обшуки проходять у Тернополі.

У НАБУ повідомили, що була викрита помічниця чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему Шлях, що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

Як повідомили у антикорупційному відомстві, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему Шлях відомостей, які надають право на перетин кордону.

Крім нардепа Олексія Гончаренка, інформацію про обшуки саме у Марченко озвучив екснардеп Ігор Мосійчук, а також джерела видання Українська правда у фракції Слуга народу.

У коментарі УП речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук заявила, що наразі фракція вивчає усі факти й обставини цієї події і в разі наявності провини нардепа Людмили Марченко будуть ухвалені рішення про виключення з фракції.

– Інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко дізналися зі ЗМІ. Наразі очікуємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів. Усе, що нам відомо станом на цю годину, – це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини, – повідомила Палійчук.

Своєю чергою Ігор Мосійчук повідомив, що Людмила Марченко була затримана під час одержання хабаря у $3 тис. у себе вдома в Тернополі.

Наразі правоохоронці офіційно не оголошували деталі слідства та обіцяли надати їх згодом.

Джерела: НАБУ, Гончаренко, УП, Ігор Мосійчук

Фото: Людмила Марченко, НАБУ

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