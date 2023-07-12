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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нардепку Марченко, яку підозрюють у зловживанні впливом, виключили з партії Слуга народу

Нардепку Марченко, яку підозрюють у зловживанні впливом, виключили з партії Слуга народу

Нардепку з Тернопільщини Людмилу Марченко, яку підозрюють у зловживанні впливом, виключили з партії Слуга народу.  

За даними слідства, вона обіцяла за $5300 допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон.

Оновлено 17:30. Керівник фракції Слуга народу підтвердив інформацію про виключення Людмили Марченко з політичної партії. 

– Членство Людмили Марченко у фракції політичної партії Слуга народу призупинено. Рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції, – написав він у своєму Тelegram.

Також Тернопільська обласна організація Слуги народу достроково припинила повноваження Марченко.

Незадовго до цього народній депутатці та її помічниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

Як повідомили у прокуратурі, депутатка та її помічниця надіслали звернення від благодійної організації до однієї з обласних військових адміністрацій, в якому вказувалося, що чоловік — водій-волонтер.

Правоохоронці викрили депутатку та її помічницю після отримання другої частини винагороди у розмірі $2800.

Їм загрожує штраф від 2 тис. до 5 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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СБУ

Фото: Людмила Марченко/Facebook

Слуга народу, Тернопіль
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

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