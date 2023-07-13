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На Хмельниччині хлопець зґвалтував і задушив 16-річну дівчину за відмову познайомитися

На Хмельниччині хлопець зґвалтував і задушив 16-річну дівчину за відмову познайомитися
Фото: Depositphotos

На Хмельниччині 21-річного хлопця визнали винним в умисному вбивстві, поєднаному з сексуальним насильством, крадіжкою та викраденням документа.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року у Хмельницькому засуджений побачив 16-річну дівчину та намагався з нею познайомитися.

Отримавши відмову, хлопець витягнув з одягу шнурівку, накинув дівчині на шию та силою потягнув убік. Потім зґвалтував і задушив.

– Залишаючи місце вчинення злочину, фігурант викрав у потерпілої телефон і банківську картку. Тіло неповнолітньої знайшли поблизу старого залізничного переїзду, – йдеться у повідомленні.

Хлопець проведе у в’язниці 14 років. Також суд зобовʼязав його виплатити 1 млн грн родичам вбитої.

Раніше на Прикарпатті правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Вбивство, Офіс генпрокурора, Хмельницька область
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Василь Саф’янюк
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На Хмельниччині хлопець зґвалтував і задушив 16-річну дівчину за відмову познайомитися
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