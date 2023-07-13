На Хмельниччині хлопець зґвалтував і задушив 16-річну дівчину за відмову познайомитися
На Хмельниччині 21-річного хлопця визнали винним в умисному вбивстві, поєднаному з сексуальним насильством, крадіжкою та викраденням документа.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року у Хмельницькому засуджений побачив 16-річну дівчину та намагався з нею познайомитися.
Отримавши відмову, хлопець витягнув з одягу шнурівку, накинув дівчині на шию та силою потягнув убік. Потім зґвалтував і задушив.
– Залишаючи місце вчинення злочину, фігурант викрав у потерпілої телефон і банківську картку. Тіло неповнолітньої знайшли поблизу старого залізничного переїзду, – йдеться у повідомленні.
Хлопець проведе у в’язниці 14 років. Також суд зобовʼязав його виплатити 1 млн грн родичам вбитої.
Раніше на Прикарпатті правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк