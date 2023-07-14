Пожар на АЗС в Киеве: в больнице умер 17-летний парень

В больнице умер 17-летний парень, который получил различные травмы и ожоги в результате дорожно-транспортного происшествия и последующего пожара на автозаправочной станции в Киеве. Трагедия произошла в воскресенье, 9 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии украинским журналистам. Парень был пассажиром легкового автомобиля, который въехал на АЗС. За рулем машины находился его старший брат.

После аварии на АЗС в Киеве братья оказались в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами. В результате ДТП также пострадал работник заправочной станции, состояние которого медики оценивали как средней тяжести.

По данным полиции, 9 июля водитель Audi направлялся на Броварском проспекте, однако не успел затормозить из-за большой скорости, поэтому автомобиль врезался в колонку на АЗС в Днепровском районе Киева.

Сейчас открыто уголовное производство из-за пожара на АЗС в Днепровском районе, назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств ДТП. В результате автокатастрофы повреждено админздание АЗС, семь транспортных средств, полностью уничтожены два автомобиля.

Источник : Суспільне

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