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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пожежа на АЗС у Києві: у лікарні помер 17-річний хлопець

Пожежа на АЗС у Києві: у лікарні помер 17-річний хлопець
Фото: ДСНС

У лікарні помер 17-річний хлопець, який дістав різноманітні травми та опіки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та подальшої пожежі на автозаправній станції у Києві. Трагедія сталася у неділю, 9 липня.

Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі українським журналістам. Хлопець був пасажиром легкового автомобіля, який в’їхав на АЗС. За кермом машини перебував його старший брат.

Після аварії на АЗС у Києві брати опинилися в реанімації у тяжкому стані з опіками. Внаслідок ДТП також постраждав працівник заправної станції, стан якого медики оцінювали як середньої тяжкості.

За даними поліції, 9 липня водій Audi прямував на Броварському проспекті, проте не встиг загальмувати через велику швидкість, тому автівка врізалася в колонку на АЗС у Дніпровському районі Києва.

Наразі відкрито кримінальне провадження через пожежу на АЗС у Дніпровському районі, призначено експертизи для з’ясування всіх обставин ДТП. Внаслідок автокатастрофи пошкоджено адмінбудівлю АЗС, сім транспортних засобів, повністю знищені два автомобілі.

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Джерело: Суспільне
Автомобілісти, АЗС, ДТП, ДТП у Києві, Київ, Пожежа, пожежа в Києві
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