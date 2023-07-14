Пожежа на АЗС у Києві: у лікарні помер 17-річний хлопець
У лікарні помер 17-річний хлопець, який дістав різноманітні травми та опіки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та подальшої пожежі на автозаправній станції у Києві. Трагедія сталася у неділю, 9 липня.
Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі українським журналістам. Хлопець був пасажиром легкового автомобіля, який в’їхав на АЗС. За кермом машини перебував його старший брат.
Після аварії на АЗС у Києві брати опинилися в реанімації у тяжкому стані з опіками. Внаслідок ДТП також постраждав працівник заправної станції, стан якого медики оцінювали як середньої тяжкості.
За даними поліції, 9 липня водій Audi прямував на Броварському проспекті, проте не встиг загальмувати через велику швидкість, тому автівка врізалася в колонку на АЗС у Дніпровському районі Києва.
Наразі відкрито кримінальне провадження через пожежу на АЗС у Дніпровському районі, призначено експертизи для з’ясування всіх обставин ДТП. Внаслідок автокатастрофи пошкоджено адмінбудівлю АЗС, сім транспортних засобів, повністю знищені два автомобілі.
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