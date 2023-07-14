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Грозит до восьми лет тюрьмы: в Ивано-Франковской области задержали фаната Путина

хлопець зриває наручники
Фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области задержали фаната российского диктатора Владимира Путина. Местный житель администрировал прокремлевскую группу в запрещенной в Украине социальной сети ВКонтакте.

По данным Службы безопасности Украины, там он распространял российскую дезинформацию о событиях на фронте, а также восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ. Он создал несколько анонимных аккаунтов, чтобы замаскировать массовый разгон деструктивного контента.

В СБУ узнали, что материалы российской пропаганды мужчина брал из информационных ресурсов центральных рупоров Кремля. Администратор активно оставлял комментарии в группе, чтобы показать видимость поддержки РФ, а комментарии других пользователей удалял.

Сторонник рашизма расшатывал обстановку в Ивано-Франковской области, считают в СБУ. Злоумышленником оказался гражданин, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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Грозит до восьми лет тюрьмы: в Ивано-Франковской области задержали фаната Путина

Источник: СБУ
Ивано-Франковская область, Война в Украине, Запрет ВКонтакте, Кремль, Пропаганда Росії, Российская пропаганда, СБУ, Соціальні мережі
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