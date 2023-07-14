Загрожує до восьми років в’язниці: в Івано-Франківській області затримали фаната Путіна

В Івано-Франківській області затримали фаната російського диктатора Володимира Путіна. Місцевий житель адміністрував прокремлівську групу в забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакте.

За даними Служби безпеки України, там він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ. Він створив декілька анонімних акаунтів, щоб замаскувати масовий розгін деструктивного контенту.

У СБУ дізналися, що матеріали російської пропаганди чоловік брав з інформаційних ресурсів центральних рупорів Кремля. Адміністратор активно залишав коментарі у групі, щоб показати видимість підтримки РФ, а коментарі інших користувачів видаляв.

Прихильник рашизму розхитував обстановку в Івано-Франківській області, вважають у СБУ. Зловмисником виявився громадянин, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та збут наркотиків.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Джерело : СБУ

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