Нанесли 1 млн грн убытков на обустройстве школ: в Киеве будут судить чиновников

В Киеве будут судить должностных лиц Шевченковской РГА и подрядчиков, которые наживались на обустройстве укрытий в школах и детских садах и нанесли ущерб на 1 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Судить будут начальника и двух заместителей начальника управления образования Шевченковской районной госадминистрации в Киеве, а также двух предпринимателей.

Их обвиняют в растрате бюджетных средств и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях Шевченковского района на сумму более 3,7 млн грн.

Договор с поставщиком заключили несмотря на то, что предложение поставщика по стоимости мебели значительно превышало рыночную. Это привело к безосновательному перечислению из столичного бюджета средств на сумму более 1 млн грн.

На время досудебного расследования подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога на сумму от 300 тыс. грн до 1 млн грн. На имущество фигурантов наложен арест.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Источник : Прокуратура Киева

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