Нанесли 1 млн грн убытков на обустройстве школ: в Киеве будут судить чиновников
В Киеве будут судить должностных лиц Шевченковской РГА и подрядчиков, которые наживались на обустройстве укрытий в школах и детских садах и нанесли ущерб на 1 млн грн.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Судить будут начальника и двух заместителей начальника управления образования Шевченковской районной госадминистрации в Киеве, а также двух предпринимателей.
Их обвиняют в растрате бюджетных средств и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях Шевченковского района на сумму более 3,7 млн грн.
Договор с поставщиком заключили несмотря на то, что предложение поставщика по стоимости мебели значительно превышало рыночную. Это привело к безосновательному перечислению из столичного бюджета средств на сумму более 1 млн грн.
На время досудебного расследования подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога на сумму от 300 тыс. грн до 1 млн грн. На имущество фигурантов наложен арест.
Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова