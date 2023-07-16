Ракета в направлении города: в Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о зафиксированных пусках ракет в направлении Запорожья.

Сейчас власти региона не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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