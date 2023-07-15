РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию

В Запорожской области российские войска обстреляли поселок городского типа Степногорск из реактивных систем залпового огня Град.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, пострадали по меньшей мере три человека, среди которых есть две женщины и один мужчина.

Ермак показал последствия обстрелов российских войск по Степногорску. По предварительным данным, зафиксировано попадание по административному зданию поселкового совета.

За последние сутки российские войска нанесли 39 артиллерийских ударов на территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Волшебного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке.

Дважды российские оккупанты атаковали окраину областного центра Запорожской области с применением беспилотников, в результате чего ранения получил 62-летний мужчина.

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