Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию

РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Фото: Офис президента

В Запорожской области российские войска обстреляли поселок городского типа Степногорск из реактивных систем залпового огня Град.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, пострадали по меньшей мере три человека, среди которых есть две женщины и один мужчина.

Ермак показал последствия обстрелов российских войск по Степногорску. По предварительным данным, зафиксировано попадание по административному зданию поселкового совета.

РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию

Фото: Офис президента

За последние сутки российские войска нанесли 39 артиллерийских ударов на территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Волшебного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке.

Дважды российские оккупанты атаковали окраину областного центра Запорожской области с применением беспилотников, в результате чего ранения получил 62-летний мужчина.

Читайте также
Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на двух направлениях — Генштаб
ЗСУ, українська армія

Андрій Єрмак, Война в Украине, Запорожье, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Задержание мужчины военными посреди Одессы: в ТЦК признали превышение полномочий
ЗСУ
В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы — Федоров
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Третья форма денег: член Совета НБУ объяснил преимущества и отличия э-гривны
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на двух направлениях — Генштаб
ЗСУ, українська армія
ВСУ нанесли поражение оккупантам из отрядов Шторм-Z под Марьинкой — спикер Таврического направления
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
РФ ударила по Стерногорску: трое раненых, есть попадание по админзданию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь