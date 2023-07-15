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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на двух направлениях — Генштаб

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 15 июля.

Сообщается, что враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском восточнее Веселого Донецкой области, на Авдеевском в районе Первомайского и на Шахтерском в районе Новомихайловки.

В Генштабе сообщили также, что Силы обороны на Бахмутском направлении отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области.

— На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск, — сообщили в сводке.

Кроме того, известно, что оккупанты на временно захваченных территориях продолжают использовать гражданские учреждения охраны в собственных целях. Установлено, что в Показном на Запорожье из здания Михайловского психоневрологического интерната было вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а персонал — уволен.

В дальнейшем, сообщается, что на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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