Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах на двух направлениях — Генштаб
Силы обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 15 июля.
Сообщается, что враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток состоялось 28 боевых столкновений.
Оккупанты вели безуспешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском восточнее Веселого Донецкой области, на Авдеевском в районе Первомайского и на Шахтерском в районе Новомихайловки.
В Генштабе сообщили также, что Силы обороны на Бахмутском направлении отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области.
— На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск, — сообщили в сводке.
Кроме того, известно, что оккупанты на временно захваченных территориях продолжают использовать гражданские учреждения охраны в собственных целях. Установлено, что в Показном на Запорожье из здания Михайловского психоневрологического интерната было вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а персонал — уволен.
В дальнейшем, сообщается, что на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских оккупантов.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова