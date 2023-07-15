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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ вдарила по Стерногірську: троє поранених, є влучання по адмінбудівлі

РФ вдарила по Стерногірську: троє поранених, є влучання по адмінбудівлі
Фото: Офіс президента

У Запорізькій області російські війська обстріляли селище міського типу Степногірськ з реактивних систем залпового вогню Град.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, постраждали щонайменше троє людей, серед яких є дві жінки та один чоловік.

Єрмак показав наслідки обстрілів російських військ по Степногірську. За попередніми даними, зафіксовано влучання по адміністративній будівлі селищної ради.

РФ вдарила по Стерногірську: троє поранених, є влучання по адмінбудівлі

Фото: Офіс президента

За останню добу російські війська завдали 39 артилерійських ударів на території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією ворог поцілив по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

Двічі російську окупанти атакували околицю обласного центру Запорізької області із застосуванням безпілотників, внаслідок чого поранення дістав 62-річний чоловік.

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Андрій Єрмак, Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область
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Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
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