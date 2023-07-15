РФ вдарила по Стерногірську: троє поранених, є влучання по адмінбудівлі

У Запорізькій області російські війська обстріляли селище міського типу Степногірськ з реактивних систем залпового вогню Град.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, постраждали щонайменше троє людей, серед яких є дві жінки та один чоловік.

Єрмак показав наслідки обстрілів російських військ по Степногірську. За попередніми даними, зафіксовано влучання по адміністративній будівлі селищної ради.

За останню добу російські війська завдали 39 артилерійських ударів на території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією ворог поцілив по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

Двічі російську окупанти атакували околицю обласного центру Запорізької області із застосуванням безпілотників, внаслідок чого поранення дістав 62-річний чоловік.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.