Задушив і тіло заховав у тумбу. Поліція розшукала вбивцю жінки з Чорноморська

Правоохоронцям вдалося розшукати 33-річного жителя Чорноморська Одеської області, який підозрюється у вбивстві своєї знайомої. Чоловік після скоєного втік до Миколаєва, де його і затримали.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

За словами поліціянтів, 12 липня на майданчику зі сміттєвими баками по вулиці Олександрійській у Чорноморську виявили тіло місцевої жительки, замотане у килим і заховане у дерев’яну тумбу. Встановлено, що жінку задушили.

Згодом вдалося з’ясувати, що в ніч з 8 на 9 липня жінка була в гостях у свого знайомого, де вони розпивали алкогольні напої. В якийсь момент між жінкою та чоловіком стався конфлікт, і останній почав душити жінку.

Три дні він тримав тіло в оселі, а потім сховав у тумбу і виніс її до сміттєвих баків, що знаходилися неподалік.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний може переховуватись у Миколаєві, тому передали відповідну інформацію колегам. Зловмисника оперативно розшукали та затримали на автостанції.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Джерело : Нацполіція

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