Вбив свою родину, викрав авто та скоїв смертельне ДТП: на Харківщині затримали 20-річного хлопця

16 липня у Харкові затримали 20-річного молодика, який вбив свою рідну сестру, матір та її співмешканця, після чого викрав автомобіль і скоїв смертельну ДТП.

Про це повідомляють у Головному управлінні Нацполіції Харківської області.

Як повідомили слідчі, до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Daewoo Lanos по вулиці Гвардійців-Широнінців. Під час перевірки з’ясувалося, що автомобіль викрав 20-річний хлопець. Він скоїв ДТП по тій же вулиці зі смертельними наслідками.

– Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються, – повідомили у поліції.

Молодика затримали правоохоронці. За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи та криміналісти.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який вбив знайомого через давній конфлікт. Він завдав йому 18 поранень ножем у ділянку шиї та обличчя, потім залишив понівечене тіло і втік.

Джерело : Нацполіція

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