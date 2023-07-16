Происходит нечто очень приятное: эстафету утренних взрывов подхватил Мариуполь
Утром 16 июля “взрывную” эстафету на временно оккупированных территориях подхватил Мариуполь Донецкой области.
В захваченном городе в данный момент очень громко.
По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, после взрывов в городе активность вражеской противовоздушной обороны – сверхвысокая.
Особенно это заметно на линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь.
– Набираемся терпения. Что-то происходит, и это что-то очень приятное, – отмечает Петр Андрющенко.
Напомним, что утро 16 июля началось со взрывов для пока захваченного Севастополя.
Оккупационный губернатор Михаил Развожаев несколько часов считал беспилотники, которые “силы противовоздушной обороны и флот РФ сбивали над Черным морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы”.
Далее “бавовняную” эстафету подхватил Бердянск.
Неспокойно утром 16 июля было и в Шебекино Белгородской области РФ.
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Фото: Петр Андрющенко
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