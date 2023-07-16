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Татьяна Забожко, редактор ленты

Происходит нечто очень приятное: эстафету утренних взрывов подхватил Мариуполь

Вибух у Маріуполі 13 липня 2023

Утром 16 июля “взрывную” эстафету на временно оккупированных территориях подхватил Мариуполь Донецкой области.

В захваченном городе в данный момент очень громко.

По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, после взрывов в городе активность вражеской противовоздушной обороны – сверхвысокая.

Особенно это заметно на линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь.

– Набираемся терпения. Что-то происходит, и это что-то очень приятное, – отмечает Петр Андрющенко.

Напомним, что утро 16 июля началось со взрывов для пока захваченного Севастополя.

Оккупационный губернатор Михаил Развожаев несколько часов считал беспилотники, которые “силы противовоздушной обороны и флот РФ сбивали над Черным морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы”.

Далее “бавовняную” эстафету подхватил Бердянск.

Неспокойно утром 16 июля было и в Шебекино Белгородской области РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Петр Андрющенко

Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
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