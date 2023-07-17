У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений

Зранку в понеділок, 17 липня, в центрі Києві сталася надзвичайна подія: озброєний чоловік пробрався в офіс та почав стріляти. Спецоперацію з його затримання провели бійці підрозділу КОРД.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

За даними правоохоронців, вранці чоловік зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука. Під час проникнення в будівлю спрацювала сигналізація.

На місце інциденту прибув наряд приватної охорони. Чоловік вистрелив у їхній бік та поранив одного з працівників охорони.

Після цього озброєний порушник забарикадувався в кабінеті офісу.

Бійці КОРД провели спецоперацію та затримали чоловіка. Наразі відомо, що це власник офісу, 1980 року народження. Мотиви його дій з’ясовуються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пораненого працівника приватної охорони госпіталізували до лікарні.

16 липня у Харкові затримали 20-річного молодика, який вбив свою сестру, матір та 71-річного дідуся. Згодом зловмисник викрав автомобіль і скоїв смертельну ДТП.

Джерело : Нацполіція

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