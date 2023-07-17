Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Поклали обличчям на землю: у 2019 РФ нацькувала Інтерпол на Залужного у Брюсселі
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений

Стрілянина в Києві
Фото: Нацполіція

Зранку в понеділок, 17 липня, в центрі Києві сталася надзвичайна подія: озброєний чоловік пробрався в офіс та почав стріляти. Спецоперацію з його затримання провели бійці підрозділу КОРД.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

За даними правоохоронців, вранці чоловік зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука. Під час проникнення в будівлю спрацювала сигналізація.

Стрілянина в Києві
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений
Стрілянина в Києві
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений

На місце інциденту прибув наряд приватної охорони. Чоловік вистрелив у їхній бік та поранив одного з працівників охорони.

Після цього озброєний порушник забарикадувався в кабінеті офісу.

Бійці КОРД провели спецоперацію та затримали чоловіка. Наразі відомо, що це власник офісу, 1980 року народження. Мотиви його дій з’ясовуються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пораненого працівника приватної охорони госпіталізували до лікарні.

16 липня у Харкові затримали 20-річного молодика, який вбив свою сестру, матір та 71-річного дідуся. Згодом зловмисник викрав автомобіль і скоїв смертельну ДТП.

Читайте також
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений

Джерело: Нацполіція
Київ, КОРД, Національна поліція, Стрілянина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Можуть бути часткові обмеження: Кличко про електропостачання у Києві взимку
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений
Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Зеленський і президент Південної Кореї
”Полювання” на колаборантів у ЄС: Нацполіція розпочала співпрацю з Інтерполом
Інтерпол
Безкоштовна евакуація із Сумської області: до Києва вирушив перший потяг
Евакуація із Сумщини
Президент Південної Кореї прибув до Києва з неанонсованим візитом
Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
У Києві на Печерську чоловік влаштував стрілянину в офісі: є поранений
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь