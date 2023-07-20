Из-за громкой музыки в авто во время войны: на Львовщине мужчина сломал женщине челюсть
В селе Суховолье Львовской области мужчина ударил женщину, сломав ей челюсть.
Ему не понравилось то, что во время войны из салона автомобиля потерпевшей громко звучала музыка.
Об этом идет речь в приговоре Городокского районного суда Львовской области. Отмечается, что инцидент произошел 28 декабря 2022 года.
Как рассказал сам подозреваемый, он с коллегой был возле местного магазина, куда приехала женщина с мужем. Из салона их автомобиля громко звучала музыка.
Хулиган сделал паре замечание о том, что во время войны это нецелесообразно, и в ходе спора ударил потерпевшую.
На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Он добавил, что компенсировал потерпевшей материальный ущерб.
Суд признал нападающего виновным по ч.1 ст.122 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая