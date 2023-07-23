Усі Калібри та Іскандери-К знищено: Повітряні сили збили 9 із 19 ракет
Уночі 23 липня російські війська атакували Одеську область 19 ракетами різних типів.
Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити дев’ять повітряних цілей.
Українські оборонці неба збили:
- усі чотири крилаті ракети морського базування Калібр (випущені, імовірно, з підводного човна в акваторії Чорного моря;
- усі п’ять крилатих ракет наземного базування Іскандер-К (випущені з поки що окупованого Криму).
Не вдалося ліквідувати:
- п’ять крилатих ракет Онікс (випущені з берегового ракетного комплексу Бастіон у Криму);
- три крилаті ракети повітряного базування Х-22 (випущені з літаків Ту-22МЗ в акваторії Чорного моря);
- дві балістичні ракети Іскандер-М (випущені з Криму).
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