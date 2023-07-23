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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі Калібри та Іскандери-К знищено: Повітряні сили збили 9 із 19 ракет

Усі Калібри та Іскандери-К знищено: Повітряні сили збили 9 із 19 ракет

Уночі 23 липня російські війська атакували Одеську область 19 ракетами різних типів.

Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити дев’ять повітряних цілей.

Українські оборонці неба збили:

  • усі чотири крилаті ракети морського базування Калібр (випущені, імовірно, з підводного човна в акваторії Чорного моря;
  • усі п’ять крилатих ракет наземного базування Іскандер (випущені з поки що окупованого Криму).

Не вдалося ліквідувати:

  • п’ять крилатих ракет Онікс (випущені з берегового ракетного комплексу Бастіон у Криму);
  • три крилаті ракети повітряного базування Х-22 (випущені з літаків Ту-22МЗ в акваторії Чорного моря);
  • дві балістичні ракети Іскандер-М (випущені з Криму).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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