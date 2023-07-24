Создал сеть агентов. В Херсоне СБУ задержали резидента ФСБ

В Херсоне Служба безопасности задержала резидента (по военной терминологии, это агент, который вербует и дает задания другим агентам — РЕД.) ФСБ, который создал агентурную сеть из десяти информаторов в регионе.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, все они были местными жителями, которые поддерживали вооруженную агрессию России против Украины.

– Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, информаторы пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня Град и иностранных гаубиц М777, – сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя с поличным при попытке передачи информации агрессору.

По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался местный житель, попавший в поле зрения российской спецслужбы еще в начале нулевых.

Тогда он часто приезжал в РФ по собственным делам. Впоследствии на него вышел представитель ФСБ и предложил негласное сотрудничество.

– Для убедительности своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый пропуск для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне, – выяснили следователи.

После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.

Во время обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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