Створив мережу агентів. У Херсоні СБУ затримали резидента ФСБ
У Херсоні Служба безпеки затримала резидента (за військовою термінологією, це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам — РЕД.) ФСБ, який створив агентурну мережу з десяти інформаторів у регіоні.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Як з’ясували слідчі, всі вони були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію Росії проти України.
– Завдання цієї агентурної мережі полягало у переданні до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню Град та іноземних гаубиць М777, – повідомили в СБУ.
Співробітники СБУ своєчасно викрили мережу і затримали її керівника на гарячому під час спроби передання інформації агресору.
За даними слідства, затриманим агентом ФСБ виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку нульових.
Тоді він часто приїздив до РФ у власних справах. Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю.
– Для переконливості своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану перепустку для безперешкодного пересування територією країни-агресора. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні, – з’ясували слідчі.
Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України.
Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик