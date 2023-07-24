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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Створив мережу агентів. У Херсоні СБУ затримали резидента ФСБ

агент Кремля
Фото: СБУ

У Херсоні Служба безпеки затримала резидента (за військовою термінологією, це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам — РЕД.) ФСБ, який створив агентурну мережу з десяти інформаторів у регіоні. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як з’ясували слідчі, всі вони були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію Росії проти України. 

– Завдання цієї агентурної мережі полягало у переданні до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню Град та іноземних гаубиць М777, – повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили мережу і затримали її керівника на гарячому під час спроби передання інформації агресору. 

За даними слідства, затриманим агентом ФСБ виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку нульових.

Тоді він часто приїздив до РФ у власних справах. Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю. 

– Для переконливості своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану перепустку для безперешкодного пересування територією країни-агресора. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні, – з’ясували слідчі. 

Створив мережу агентів. У Херсоні СБУ затримали резидента ФСБ

Фото: СБУ

Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України. 

Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором. 

Створив мережу агентів. У Херсоні СБУ затримали резидента ФСБ

Фото: СБУ

Створив мережу агентів. У Херсоні СБУ затримали резидента ФСБ

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, СБУ, Херсонська область
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