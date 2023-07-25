Прятал оружие под кроватью дочери: в Запорожье задержали агента ФСБ, готовившего теракты

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье российского агента. Он входил в агентурную сеть ФСБ РФ, готовившую теракты в регионе.

По данным СБУ, сеть агентов РФ на 9 мая этого года готовила серию терактов в Запорожской области – как в областном центре, так и вблизи передовой.

Основными целями злоумышленников были военные – представители командования Вооруженных сил Украины, а также спецназовцы СБУ.

Накануне 9 мая были задержаны два организатора агентурной сети. Спецоперация проходила в прифронтовых районах области.

А теперь в Запорожье контрразведка СБУ задержала их подельника.

Интересно, что схрон с оружием и боеприпасами он обустроил в собственной квартире – под кроватью 6-летней дочери. Во время обысков у злоумышленника обнаружили:

автомат Калашникова со снаряженными магазинами;

три боевых гранаты Ф-1 и РГД-5;

более 800 патронов к стрелковому оружию;

две дымовые гранаты РГД-55МЧ.

Как выяснило следствие, житель Запорожья не скрывал свои прокремлевские взгляды при общении с окружающими. Он оказался в поле зрения ФСБ РФ весной 2023 года.

Именно по указанию российских кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором члены агентурной сети хранили незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.

– Этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой, – отметили в СБУ.

Третьему участнику сети сообщили о подозрении. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.

Расследование продолжается, СБУ устанавливает источники попадания оружия в руки российских агентов.

Ранее в спецслужбе сообщали, что у двух ранее задержанных агентов этой сети были оперативные псевдонимы Ворон и Доцент. Для совершения терактов ФСБ планировала переправить им “посылку” с 10 кг пластида.

Кроме того, они готовили прицельный ракетный удар по военной технике ВСУ на одном из железнодорожных узлов.

Источник : СБУ

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