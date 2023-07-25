Прятал оружие под кроватью дочери: в Запорожье задержали агента ФСБ, готовившего теракты
Служба безопасности Украины задержала в Запорожье российского агента. Он входил в агентурную сеть ФСБ РФ, готовившую теракты в регионе.
По данным СБУ, сеть агентов РФ на 9 мая этого года готовила серию терактов в Запорожской области – как в областном центре, так и вблизи передовой.
Основными целями злоумышленников были военные – представители командования Вооруженных сил Украины, а также спецназовцы СБУ.
Накануне 9 мая были задержаны два организатора агентурной сети. Спецоперация проходила в прифронтовых районах области.
А теперь в Запорожье контрразведка СБУ задержала их подельника.
Интересно, что схрон с оружием и боеприпасами он обустроил в собственной квартире – под кроватью 6-летней дочери. Во время обысков у злоумышленника обнаружили:
- автомат Калашникова со снаряженными магазинами;
- три боевых гранаты Ф-1 и РГД-5;
- более 800 патронов к стрелковому оружию;
- две дымовые гранаты РГД-55МЧ.
Как выяснило следствие, житель Запорожья не скрывал свои прокремлевские взгляды при общении с окружающими. Он оказался в поле зрения ФСБ РФ весной 2023 года.
Именно по указанию российских кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором члены агентурной сети хранили незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.
– Этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой, – отметили в СБУ.
Третьему участнику сети сообщили о подозрении. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.
Расследование продолжается, СБУ устанавливает источники попадания оружия в руки российских агентов.
Ранее в спецслужбе сообщали, что у двух ранее задержанных агентов этой сети были оперативные псевдонимы Ворон и Доцент. Для совершения терактов ФСБ планировала переправить им “посылку” с 10 кг пластида.
Кроме того, они готовили прицельный ракетный удар по военной технике ВСУ на одном из железнодорожных узлов.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик