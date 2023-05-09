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Юлия Соколова, редактор ленты

Готовили теракты против командования ВСУ: в Запорожской области задержали агентов ФСБ

Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Фото: СБУ

В Запорожской области задержаны агенты РФ, которые готовили теракты против командования Вооруженных сил Украины и спецназовцев СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Многоэтапную спецоперацию, в ходе которой удалось нейтрализовать агентурную сеть ФСБ РФ, провели контрразведчики СБУ.

В состав сети входили бывший военный и личный водитель местного чиновника. Экс-военный, житель Запорожья, был руководителем агентурной группы.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны он связался со своим братом, проживающим в Санкт-Петербурге, и попросил “организовать контакт” с ФСБ РФ. Вскоре кадровый сотрудник российской спецслужбы вышел на него в личной переписке и поставил задачи.

Для их выполнения злоумышленник привлек знакомого – водителя главы одной из райадминистраций Запорожья.

– По указанию ФСБ водитель “в темную” использовал должностное лицо, осуществляя скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле, — уточнили в СБУ.

Следствие установило, что российские агенты занимались подготовкой терактов против командиров Сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории области и принимают участие в выполнении боевых задач на юге. Для этого злоумышленники собирали “почасовые” данные о местах базирования и перемещения защитников.

Информацию российские агенты передавали ФСБ через закрытый чат в мессенджере Telegram в виде геолокаций, текстовых сообщений и медиафайлов.

– По координатам вражеских агентов оккупанты хотели совершить прицельные удары крылатыми или баллистическими ракетами. Кроме того, захватчики рассматривали “вариант” физической ликвидации украинских защитников через приведение в действие взрывчаток, которые планировали установить в районах базирования Сил обороны, — отметили в СБУ.

Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Затримання агентів РФ у Запоріжжі

Для подготовки терактов злоумышленники получили от российских “кураторов” $4 тыс. “аванса”.

Кроме того, агенты РФ “наводили” воздушные удары оккупантов на мосты и железнодорожные переезды в области. Параллельно они пытались найти “единомышленников” для вербовки в агентурную группу.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленников. В ходе обысков у них обнаружили автомат Калашникова АК-47, до 1 тыс. боеприпасов, боевые и дымовые гранаты.

Оба российских агента получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Суд отправил их под арест. Расследование продолжается.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, ВСУ, СБУ, Теракты
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