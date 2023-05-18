Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля

СБУ
Фото: СБУ

В Запорожье Служба безопасности Украины задержала российского агента, который шпионил за позициями морской пехоты ВСУ.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.

– В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона, – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении.

Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.

Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и осуществлял съемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.

СБУ

Фото: СБУ

За каждое выполненное задание ему гарантировали денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тыс. грн. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карточку своего сына.

Также российская спецслужба обещала предателю руководящую должность в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.

– В поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Дальнейшая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах, – рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Читайте также
СБУ установила командира артполка РФ, который приказал обстрелять жилые кварталы Херсона
СБУ встановила командира артполку рф, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона

Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Запорожье, Російська агресія, СБУ, ФСБ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Игнат объяснил, почему Киев защищен средствами ПВО больше, чем другие области
Юрій Ігнат
8 ракет по Одессе: обломки убили одного человека и еще двоих ранили
Обстріл Одеси 17 травня 2023
Боевая часть ракеты взорвалась во дворе: последствия воздушной атаки на Кировоградщине
Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 18.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Череватый сообщил, на сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении
Бої за Бахмут
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (17.05.2023)
Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.05.2023)
Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
Евровидение 2023: во сколько обошлась организация конкурса Украине
Николай Чернотицкий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь