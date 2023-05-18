Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
В Запорожье Служба безопасности Украины задержала российского агента, который шпионил за позициями морской пехоты ВСУ.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.
– В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона, – говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении.
Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.
Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и осуществлял съемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.
За каждое выполненное задание ему гарантировали денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тыс. грн. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карточку своего сына.
Также российская спецслужба обещала предателю руководящую должность в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.
– В поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Дальнейшая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах, – рассказали в СБУ.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.