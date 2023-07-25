Ховав зброю під ліжком доньки: в Запоріжжі затримали агента ФСБ, який готував теракти
Служба безпеки України затримала в Запоріжжі російського агента. Він входив до агентурної мережі ФСБ РФ, яка готувала теракти в регіоні.
За даними СБУ, мережа агентів РФ на 9 травня цього року готувала серію терактів у Запорізькій області – як в обласному центрі, так і поблизу передової.
Основними цілями зловмисників були військові – представники командування Збройних сил України, а також спецпризначенці СБУ.
Напередодні 9 травня були затримані двоє організаторів агентурної мережі. Спецоперація проходила в прифронтових районах області.
А тепер у Запоріжжі контррозвідка СБУ затримала їхнього спільника.
Цікаво, що схрон зі зброєю та боєприпасами він облаштував у власній квартирі – під ліжком 6-річної доньки. Під час обшуків у зловмисника виявили:
- автомат Калашникова зі спорядженими магазинами;
- три бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
- понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
- дві димові гранати РГД-55МЧ.
Як з’ясувало слідство, мешканець Запоріжжя не приховував свої прокремлівські погляди під час спілкування з навколишніми. Він потрапив у поле зору ФСБ РФ навесні 2023 року.
Саме за вказівкою російських кураторів він обладнав у власній оселі схованку, в якій члени агентурної мережі зберігали незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.
– Цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової, – зазначили в СБУ.
Третьому учаснику мережі повідомили про підозру. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.
Розслідування триває, СБУ встановлює джерела надходження зброї до рук російських агентів.
Раніше в спецслужбі повідомляли, що двоє раніше затриманих агентів цієї мережі мали оперативні псевдоніми Ворон і Доцент. Для вчинення терактів ФСБ планувала переправити їм “посилку” з 10 кг пластиду.
Крім того, вони готували прицільний ракетний удар по військовій техніці ЗСУ на одному із залізничних вузлів.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик