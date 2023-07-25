Ховав зброю під ліжком доньки: в Запоріжжі затримали агента ФСБ, який готував теракти

Служба безпеки України затримала в Запоріжжі російського агента. Він входив до агентурної мережі ФСБ РФ, яка готувала теракти в регіоні.

За даними СБУ, мережа агентів РФ на 9 травня цього року готувала серію терактів у Запорізькій області – як в обласному центрі, так і поблизу передової.

Основними цілями зловмисників були військові – представники командування Збройних сил України, а також спецпризначенці СБУ.

Напередодні 9 травня були затримані двоє організаторів агентурної мережі. Спецоперація проходила в прифронтових районах області.

А тепер у Запоріжжі контррозвідка СБУ затримала їхнього спільника.

Цікаво, що схрон зі зброєю та боєприпасами він облаштував у власній квартирі – під ліжком 6-річної доньки. Під час обшуків у зловмисника виявили:

автомат Калашникова зі спорядженими магазинами;

три бойові гранати Ф-1 і РГД-5;

понад 800 набоїв до стрілецької зброї;

дві димові гранати РГД-55МЧ.

Як з’ясувало слідство, мешканець Запоріжжя не приховував свої прокремлівські погляди під час спілкування з навколишніми. Він потрапив у поле зору ФСБ РФ навесні 2023 року.

Саме за вказівкою російських кураторів він обладнав у власній оселі схованку, в якій члени агентурної мережі зберігали незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.

– Цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової, – зазначили в СБУ.

Третьому учаснику мережі повідомили про підозру. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

Розслідування триває, СБУ встановлює джерела надходження зброї до рук російських агентів.

Раніше в спецслужбі повідомляли, що двоє раніше затриманих агентів цієї мережі мали оперативні псевдоніми Ворон і Доцент. Для вчинення терактів ФСБ планувала переправити їм “посилку” з 10 кг пластиду.

Крім того, вони готували прицільний ракетний удар по військовій техніці ЗСУ на одному із залізничних вузлів.

Джерело : СБУ

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