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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Херсонской области разоблачили еще одного коллаборанта, который работал в облгосадминистрации

В Херсонской области разоблачили еще одного коллаборанта, который работал в облгосадминистрации
Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины заявили о задержании еще одного коллаборанта, которым оказался бывший глава юридического отдела Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Херсонская областная военная администрация со ссылкой на информацию следствия.

По данным СБУ, мужчина занял должность псевдоначальника “отдела правового обеспечения” в незаконно созданном оккупационном органе “Государственном унитарном предприятии Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области”.

В СБУ утверждают, что коллаборант осуществлял юридическое сопровождение псевдоуправления по требованиям российского законодательства, подбор персонала, обещал осуществлять оплату рублями.

Правонарушителю сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему хотят избрать меру пресечения — удерживание под стражей.

Коллаборанту грозит до 10 лет тюремного заключения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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В Херсонской области разоблачили еще одного коллаборанта, который работал в облгосадминистрации

Война в Украине, СБУ, Херсонская область, Херсонщина
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