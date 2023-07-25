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Валентина Чорна, редактор ленты

Шпионила за авиацией ВСУ: на Черниговщине задержали российскую агентку

Шпионила за авиацией ВСУ: на Черниговщине задержали российскую агентку
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая шпионила за боевой авиацией ВСУ на Черниговщине.

Фигурантка работала на главное управление Генерального штаба ВС РФ (более известное как ГРУ).

По указанию российской спецслужбы она скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на северных рубежах нашего государства.

— Прежде всего злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте. Также она хотела выявить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона, — сообщили в СБУ.

Захватчики планировали использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты украинских защитников. Фигурантку задержали при попытке передачи данных.

При обыске по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей и полностью признала свою вину. Продолжается расследование, злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Черниговская область
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