РФ ударила бомбой по Ковшаровке и ракетой С-300 по Великому Бурлуку: что известно

Ночью 27 июля российские войска обстреляли поселки Ковшаровка и Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области.

На Ковшаровку оккупанты сбросили корректируемую авиабомбу КАБ-250.

Бомба, разорвавшись рядом с пятиэтажкой, почти полностью разрушила четыре подъезда дома. В одной из квартир обрушилась стена.

Погибла 74-летняя женщина. Еще три женщины, которым 35, 71 и 81 год, а также 74-летний мужчина получили травмы средней степени тяжести.

Дети, проживавшие в доме, к счастью, не пострадали.

Из дома во временное жилье отселили 17 человек.

В уцелевшей части дома остаются проживать более 20 человек. Среди них есть и несовершеннолетние.

Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, завтра эксперты будут изучать состояние дома, чтобы выяснить, целесообразным ли будет ремонт.

Решат в ближайшее время областные власти и вопросы восстановления водо- и газоснабжения для уцелевшей части дома.

Вопрос о первоочередном оперативном ремонте есть в повестке дня и относительно соседней девятиэтажки, где, среди прочего, вылетели окна.

В Великом Бурлуке специалисты ликвидируют последствия попадания ракетой С-300 в нежилое здание.

Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что здание не находилось в эксплуатации.

Вспыхнувшее после удара здание подверглось разрушениям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.