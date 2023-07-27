РФ ударила бомбой по Ковшаровке и ракетой С-300 по Великому Бурлуку: что известно
Ночью 27 июля российские войска обстреляли поселки Ковшаровка и Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области.
На Ковшаровку оккупанты сбросили корректируемую авиабомбу КАБ-250.
Бомба, разорвавшись рядом с пятиэтажкой, почти полностью разрушила четыре подъезда дома. В одной из квартир обрушилась стена.
Погибла 74-летняя женщина. Еще три женщины, которым 35, 71 и 81 год, а также 74-летний мужчина получили травмы средней степени тяжести.
Дети, проживавшие в доме, к счастью, не пострадали.
Из дома во временное жилье отселили 17 человек.
В уцелевшей части дома остаются проживать более 20 человек. Среди них есть и несовершеннолетние.
Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, завтра эксперты будут изучать состояние дома, чтобы выяснить, целесообразным ли будет ремонт.
Решат в ближайшее время областные власти и вопросы восстановления водо- и газоснабжения для уцелевшей части дома.
Вопрос о первоочередном оперативном ремонте есть в повестке дня и относительно соседней девятиэтажки, где, среди прочего, вылетели окна.
В Великом Бурлуке специалисты ликвидируют последствия попадания ракетой С-300 в нежилое здание.
Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что здание не находилось в эксплуатации.
Вспыхнувшее после удара здание подверглось разрушениям.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
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