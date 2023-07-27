РФ вгатила бомбою по Ківшарівці та ракетою С-300 по Великому Бурлуку: що відомо

Уночі 27 липня російські війська обстріляли селища Ківшарівка та Великий Бурлук у Куп’янському районі Харківської області.

На Ківшарівку окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-250.

Бомба, розірвавшись поряд із п’ятиповерхівкою, майже повністю зруйнувала чотири під’їзди будинку. В одній із квартир обвалилася стіна.

Загинула 74-річна жінка. Ще три жінки, яким 35, 71 та 81 рік, а також 74-річний чоловік дістали травми середнього ступеня важкості.

Діти, які проживали в будинку, на щастя, не постраждали.

Із будинку до тимчасового житла відселили 17 людей.

У тій частині будинку, що вціліла, залишаються проживати понад 20 людей. Серед них є й неповнолітні.

Як повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, завтра експерти вивчатимуть стан будинку, щоб з’ясувати, чи доцільним буде ремонт.

Вирішить найближчим часом обласна влада й питання відновлення водо- та газопостачання до вцілілої частини будинку.

Питання щодо першочергового оперативного ремонту є на порядку денному й щодо сусідньої дев’ятиповерхівки, де, серед іншого, повилітали вікна.

У Великому Бурлуку фахівці ліквідовують наслідки влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю.

Жертв і постраждалих вдалось уникнути, тому що будівля не перебувала в експлуатації.

Будівля, що спалахнула після удару, зазнала пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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