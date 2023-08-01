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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ударил ножом в грудь: в Киеве мужчина напал на 16-летнего подростка

Ударил ножом в грудь: в Киеве мужчина напал на 16-летнего подростка
Фото: Нацполиция

В Киеве задержали нападавшего, который ударил 16-летнего парня ножом в грудь.

Полиция Киева сообщила, что 32-летний мужчина во время конфликта с юношей нанес ему ножевое ранение. Правоохранители оперативно задержали нарушителя, а нож изъяли.

— Вчера вечером в Голосеевское управление полиции поступило сообщение от медиков о том, что с улицы Заболотного с ножевым ранением грудной клетки они госпитализировали 16-летнего парня. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции, — говорится в сообщении.

В ходе первоочередных следственно-оперативных действий полицейские установили, что между несовершеннолетним и его знакомым накануне инцидента произошел конфликт. Полицейские выяснили, что 32-летний фигурант решил “проучить” подростка, поэтому во время выяснения отношений мужчина ударил несовершеннолетнего ножом в грудь.

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Ударил ножом в грудь: в Киеве мужчина напал на 16-летнего подростка

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Злочинність, Київ, Різанина
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