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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вдарив ножем у груди: у Києві чоловік напав на 16-річного підлітка

Вдарив ножем у груди: у Києві чоловік напав на 16-річного підлітка
Фото: Нацполіція

У Києві затримали нападника, який вдарив 16-річного хлопця ножем у груди.

Поліція Києва повідомила, що 32-річний чоловік під час конфлікту з юнаком завдав йому ножове поранення. Правоохоронці оперативно затримали порушника, а ніж вилучили.

– Вчора ввечері до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, про те, що з вулиці Заболотного із ножовим пораненням грудної клітини вони госпіталізували 16-річного хлопця. Для встановлення усіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції, – йдеться у повідомленні.

У ході першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що між неповнолітнім та його знайомим напередодні інциденту стався конфлікт. Поліцейські з’ясували, що 32-річний фігурант вирішив “провчити” юнака, тож під час з’ясування відносин чоловік вдарив неповнолітнього ножем у груди.

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За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Злочинність, Київ, Різанина
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