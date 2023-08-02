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Татьяна Забожко, редактор ленты

Это угроза всем континентам – Зеленский о ночном обстреле

Это угроза всем континентам – Зеленский о ночном обстреле
Фото: Офис президента

Мир должен реагировать на обстрелы Украины российскими войсками.

Это 2 августа после очередной атаки оккупантов отметил президент Украины Владимир Зеленский.

– Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбиты много Шахедов. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения, – отмечает глава государства.

Существенные разрушения – на Юге страны. Там, отмечает Владимир Зеленский, российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности.

– Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить, – убежден президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Владимир Зеленский, Дрони, Одесская область
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