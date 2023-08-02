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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Це загроза всім континентам – Зеленський про нічний обстріл

Це загроза всім континентам – Зеленський про нічний обстріл
Фото: Офіс президента

Світ має реагувати на обстріли України російськими військами.

На цьому 2 серпня після чергової атаки окупантів наголосив президент України Володимир Зеленський.

– Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато Шахедів. На щастя, минулося без жертв. На жаль, є пошкодження, – наголошує глава держави.

Найсуттєвіші руйнування – на Півдні країни. Там, зауважує Володимир Зеленський, російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці.

– Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити, – переконаний президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Володимир Зеленський, Дрони, Одеська область
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