Це загроза всім континентам – Зеленський про нічний обстріл
Світ має реагувати на обстріли України російськими військами.
На цьому 2 серпня після чергової атаки окупантів наголосив президент України Володимир Зеленський.
– Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато Шахедів. На щастя, минулося без жертв. На жаль, є пошкодження, – наголошує глава держави.
Найсуттєвіші руйнування – на Півдні країни. Там, зауважує Володимир Зеленський, російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці.
– Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити, – переконаний президент України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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