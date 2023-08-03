15 из 15: ПВО ночью уничтожила все запущенные россиянами Шахеды
Ночью 3 августа Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили все 15 ударных беспилотников Shahed-136/131.
На этот раз, отмечают в Воздушных силах ВСУ, дроны летели с северного направления – Брянской области РФ.
К слову, накануне противовоздушная оборона уничтожила семь разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
Всего за прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил нанесла уже по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага до 25 ударов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.
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Фото: Сухопутные войска ВСУ