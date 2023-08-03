15 із 15: ППО вночі знищила всі запущені росіянами Шахеди
Уночі 3 серпня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили всі 15 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Цього разу, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, дрони летіли з північного напрямку – Брянської області РФ.
До слова, напередодні протиповітряна оборона знищила сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загалом упродовж минулої й поточної доби авіація Повітряних сил завдала вже по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога до 25 ударів.
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Фото: Сухопутні війська ЗСУ