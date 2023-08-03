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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

15 із 15: ППО вночі знищила всі запущені росіянами Шахеди

ППО

Уночі 3 серпня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили всі 15 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Цього разу, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, дрони летіли з північного напрямку – Брянської області РФ.

Брянська область РФ

До слова, напередодні протиповітряна оборона знищила сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загалом упродовж минулої й поточної доби авіація Повітряних сил завдала вже по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога до 25 ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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