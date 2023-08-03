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Илья Нежигай, редактор ленты

Под Киевом вражеские дроны, работает ПВО

Под Киевом вражеские дроны, работает ПВО

На подступах к Киеву противовоздушная оборона уничтожает вражеские дроны, выпущенные Россией.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

— Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!, — заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Параллельно с этим военные также предупреждали о подлете вражеских беспилотников к Киеву.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Как военные, так и КГВА призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Київ
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