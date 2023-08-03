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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під Києвом ворожі дрони, працює ППО

Під Києвом ворожі дрони, працює ППО

На підступах до Києва протиповітряна оборона нищить ворожі дрони, випущені Росією.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

– Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!, — заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Паралельно із цим військові також попереджали про підліт ворожих безпілотників до Києва.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Як військові, так і КМВА закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київ
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