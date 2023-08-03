Під Києвом ворожі дрони, працює ППО
На підступах до Києва протиповітряна оборона нищить ворожі дрони, випущені Росією.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
– Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!, — заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Паралельно із цим військові також попереджали про підліт ворожих безпілотників до Києва.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Як військові, так і КМВА закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.