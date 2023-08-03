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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ после дроновых атак подготовила к запуску 12 Калибров – ОК Юг

Запуск ракет типу Калібр із моря

3 августа Россия вывела на дежурство в Черное море надводный и подводный ракетоносители.

Вместе они могут нести 12 Калибров, подчеркнула во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Ракетоносители вышли на дежурство после длительной паузы и после атаки Шахедами на один из портов.

Анализ украинских защитников свидетельствует: именно после дроновых атак враг прибегает к ракетным.

А все потому, что при обстреле с помощью беспилотников оккупанты собирают данные о расположении систем противовоздушной обороны и прокладывают маршруты для ракет с максимальным поражением.

Поэтому, говорит Наталья Гуменюк, Силы обороны готовы.

– Мы осознаем опасность и предупреждаем о ней население. В случае объявления воздушной тревоги будьте особенно оперативны и направляйтесь в укрытия, – отметила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Безпілотники, Дрони, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Черное море
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