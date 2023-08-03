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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ після дронових атак підготувала до запуску 12 Калібрів – ОК Південь

Запуск ракет типу Калібр із моря

3 серпня Росія вивела на чергування в Чорне море надводний та підводний ракетоносії.

Разом вони можуть нести 12 Калібрів, наголосила під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Ракетоносії вийшли на чергування після довготривалої паузи й після атаки Шахедами на один із портів.

Аналіз українських захисників свідчить: саме після дронових атак ворог вдається до ракетних.

А все тому, що під час обстрілу за допомогою безпілотників окупанти збирають дані про розташування систем протиповітряної оборони та прокладають маршрути для ракет із максимальним ураженням.

Тому, каже Наталія Гуменюк, Сили оборони напоготові.

– Ми усвідомлюємо небезпеку і попереджаємо про неї населення. У разі оголошення повітряної тривоги будьте особливо оперативні й прямуйте в укриття, – зауважила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Безпілотники, Дрони, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Чорне море
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