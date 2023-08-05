Фосфорными снарядами и Градами россияне обстреляли село Невское: погиб скот на ферме

Вчера вечером после 21:30 российские оккупанты 12 раз ударили по селу Невское Луганской области фосфорно-магниевыми боеприпасами.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор.

Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба.

А после полуночи россияне начали бить по Невскому, где еще остаются десятки людей, из реактивных систем залпового огня Град.

Разрушен один жилой дом и повреждена ферма по соседству. Там вспыхнул пожар, погиб скот.

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