Марта Бондаренко, редактор ленты
Фосфорными снарядами и Градами россияне обстреляли село Невское: погиб скот на ферме
Вчера вечером после 21:30 российские оккупанты 12 раз ударили по селу Невское Луганской области фосфорно-магниевыми боеприпасами.
Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор.
Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба.
А после полуночи россияне начали бить по Невскому, где еще остаются десятки людей, из реактивных систем залпового огня Град.
Разрушен один жилой дом и повреждена ферма по соседству. Там вспыхнул пожар, погиб скот.
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