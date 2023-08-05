Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Фосфорними снарядами і Градами росіяни обстріляли село Невське: загинула худоба на фермі

луганщина фосфорні снаряди

Учора ввечері після 21:30 російські окупанти 12 разів вдарили по селу Невське Луганської області фосфорно-магнієвими боєприпасами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зараз уточнюють масштаби завданої шкоди.

А після опівночі росіяни почали гатити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню Град.

Зруйновано один житловий будинок та пошкоджено ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба.

Читайте також
ССО показали нові кадри обстрілу Бахмута забороненими фосфорними бомбами
фосфорні бомби

Війна в Україні, Вибух, Гради, Луганська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Найближчим часом не попливе: ГУР про наслідки ураження Оленегорского горняка
Андрій Юсов - представник ГУР
Суттєвий удар по флоту РФ: розвідка Британії про ушкодження Оленегорского горняка
Корабель РФ Оленегорский горняк
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 05.08.2023
deepstatemap
У Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Вибух
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Фосфорними снарядами і Градами росіяни обстріляли село Невське: загинула худоба на фермі
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Фосфорними снарядами і Градами росіяни обстріляли село Невське: загинула худоба на фермі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)
Фосфорними снарядами і Градами росіяни обстріляли село Невське: загинула худоба на фермі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь