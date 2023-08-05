Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Фосфорними снарядами і Градами росіяни обстріляли село Невське: загинула худоба на фермі
Учора ввечері після 21:30 російські окупанти 12 разів вдарили по селу Невське Луганської області фосфорно-магнієвими боєприпасами.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зараз уточнюють масштаби завданої шкоди.
А після опівночі росіяни почали гатити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню Град.
Зруйновано один житловий будинок та пошкоджено ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба.
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