Прорыв первой линии обороны РФ и взрывы на Керченском мосту: 528-й день войны

5 августа, 2:05

В ОПУ рассказали, как страны будут реализовывать Формулу мира на саммите в Джидде

На саммите в Саудовской Аравии по реализации Формулы мира, которую предложила Украина, государства распределят ответственность по совместной организации или лидерства по тем или иным пунктам Формулы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Радио Свобода.

Речь идет о двухдневном саммите в Джидде, который уже 5 августа начнется в Саудовской Аравии, где на уровне министров и представителей соберутся более 40 государств.

— Является абсолютно допустимым, что страны Глобального Юга не будут участвовать в организации всех 10 принципов украинской формулы мира. Это абсолютно нормально. Поэтому одной из задач саммита в Джидде будет распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерства в том или ином пункте. Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8. И это нормальная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны, — сказал он.

Заместитель руководителя ОПУ говорит, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости реализации украинской Формулы мира.

Источник: Радіо Свобода