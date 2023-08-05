Прорыв первой линии обороны РФ и взрывы на Керченском мосту: 528-й день войны
В ОПУ рассказали, как страны будут реализовывать Формулу мира на саммите в Джидде
На саммите в Саудовской Аравии по реализации Формулы мира, которую предложила Украина, государства распределят ответственность по совместной организации или лидерства по тем или иным пунктам Формулы.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Радио Свобода.
Речь идет о двухдневном саммите в Джидде, который уже 5 августа начнется в Саудовской Аравии, где на уровне министров и представителей соберутся более 40 государств.
— Является абсолютно допустимым, что страны Глобального Юга не будут участвовать в организации всех 10 принципов украинской формулы мира. Это абсолютно нормально. Поэтому одной из задач саммита в Джидде будет распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерства в том или ином пункте.
Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8. И это нормальная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны, — сказал он.
Заместитель руководителя ОПУ говорит, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости реализации украинской Формулы мира.
Источник: Радіо Свобода
Германия объявила о новой военной помощи для Украины
Правительство Германии обновило перечень военной помощи, предоставленной Украине для защиты в полномасштабной войне против России.
По данным Федерального правительства Германии, Украина за последнюю неделю получила два танка для разминирования WISENT 1, а также 11 противоминных плугов для танков Т-72.
В то же время ВСУ получили пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов, девять машин для охраны границы.
В правительстве Германии отмечают, что передали Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией. В Берлине также обновили перечень помощи, которую планируют выделить ВСУ.
Среди нее — 40 боевых машин пехоты Marder, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, 18 тыс. переносных противотанковых систем.
В районе Керченского моста прогремели взрывы: что известно
В районе Керченского моста, которые соединяет оккупированный Крым и материковую Россию, прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные и пророссийские Telegram-каналы.
Примечательно, что перед этим, в 23:26, движение автотранспорта на Керченском мосту было временно перекрыто, как свидетельствует канал российского информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали “сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности”.
Также сообщается, что на Керченском мосту выключили свет, что, вероятно, связано с попытками оккупантов себя обезопасить.
Параллельно с этим появляются сообщения об одновременных атаках по мосту, как надводными дронами, так и авиационными беспилотниками.