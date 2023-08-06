Нуждается в проверкеВалентина Чорна, редактор ленты
В Черкасской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО
Ночью 6 августа в Черкасской области прогремели взрывы. Вероятно, сработала украинская противовоздушная оборона.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске Россией крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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