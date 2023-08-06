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Валентина Чорна, редактор ленты

В Черкасской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО

В Черкасской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО
Фото: Depositphotos

Ночью 6 августа в Черкасской области прогремели взрывы. Вероятно, сработала украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске Россией крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Взрывы в Черкасской области 6 августа 2023 года: что известно о взрывах в Черкасской области

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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В Черкасской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО

Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, Російська агресія
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