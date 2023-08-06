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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Черкащині лунають вибухи, ймовірно – працює ППО

На Черкащині лунають вибухи, ймовірно – працює ППО
Фото: Depositphotos

Вночі 6 серпня у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, спрацювала українська протиповітряна оборона.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Вибухи на Черкащині 6 серпня 2023: що відомо про вибухи на Черкащині

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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