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На Черкащині лунають вибухи, ймовірно – працює ППО
Вночі 6 серпня у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, спрацювала українська протиповітряна оборона.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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