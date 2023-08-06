Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Не впоралися з катамараном через раптовий вітер: на Волині врятували відпочивальників на озері Світязь
У Волинській області на озері Світязь водолази врятували відпочивальників, які не змогли впоратися з керуванням катамаранів через раптове ускладнення погодних умов і шквальний вітер.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними МВС, внаслідок негоди троє людей опинилися у воді озера Світязь.
У МВС зазначають, що рятувальники підняли на борт чоловіка та двох дівчат, після чого доправили людей до берега.
Водночас рятувальники надали допомогу ще до 10 відпочивальникам — дітям, підліткам та дорослим.
Джерело: МВС
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