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Валентина Чорна, редактор ленты

Ночная ракетная атака РФ: в Киевской области сообщают о взрывах

Ночная ракетная атака РФ: в Киевской области сообщают о взрывах

В ночь на 6 августа на Киевщине прогремели взрывы. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе противовоздушной обороны.

Официально информацию пока не комментировали.

Ранее о взрывах сообщали в Черкасской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия осуществила по территории Украины пуск крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

По состоянию на 04:00 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Взрывы на Киевщине 6 августа 2023 года: что известно о взрывах на Киевщине

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, Російська агресія
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