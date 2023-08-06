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Ночная ракетная атака РФ: в Киевской области сообщают о взрывах
В ночь на 6 августа на Киевщине прогремели взрывы. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе противовоздушной обороны.
Официально информацию пока не комментировали.
Ранее о взрывах сообщали в Черкасской области.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия осуществила по территории Украины пуск крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.
По состоянию на 04:00 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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