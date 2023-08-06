Нуждается в проверкеВалентина Чорна, редактор ленты
Запорожье снова под обстрелом: в городе раздаются взрывы
Ночью 6 августа в Запорожье прогремела серия взрывов.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения на Востоке и Юге Украины.
Напомним, что днем 5 августа враг нанес ракетный удар по окрестностям Запорожья. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, войска РФ целились по запорожскому предприятию Мотор Сич.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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