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Нічна ракетна атака РФ: на Київщині повідомляють про вибухи
Уночі проти 6 серпня на Київщині пролунали вибухи. Моніторингові Telegram-канали повідомляють про роботу протиповітряної оборони.
Офіційно інформацію наразі не коментували.
Раніше про вибухи повідомляли у Черкаській області.
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія здійснила по території України пуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.
Станом на 04:00 повітряна тривога оголошена у всіх областях України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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